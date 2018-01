Le quitan la penalización a Carlos Sainz y acaricia el título del rally Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) superó este miércoles otra dura jornada al finalizar tercero la undécima etapa del rally Dakar y, a falta de tres días para el final de la prueba, acaricia el título.

La mejor noticia para "El Matador" llegó tras cruzar la meta al conocer que los comisarios decidieron quitarle la penalización de 10 minutos que le impusieron el lunes tras la apelación de su equipo.

