Hospitalizan a Pelé por agotamiento severo

El astro brasileño del futbol Pelé, fue hospitalizado por agotamiento y tuvo que cancelar su participación en un acto en Londres el domingo, informó este viernes la asociación de prensa deportiva británica que lo organizaba.

"Por fortuna, nada sugiere que se trate de algo más grave que agotamiento", puntualizó la organización sobre el estado de la leyenda brasileña de 77 años, ganador de tres mundiales.

La asociación explicó que enviará a Pelé un video del homenaje, que no se suspende, y que el exjugador está invitado a cualquier acto de la FWA. "Estamos ya discutiendo la posibilidad de que en mayo asista a la cena del jugador del año", en la que se premia al mejor futbolista de la temporada en la Premier League.

Pelé, que ha tenido problemas de salud en los últimos tiempos, participó el lunes en la ceremonia de inauguración del campeonato de Río de Janeiro, apoyado en un andador.

"¡Mis nuevas botas!", dijo refiriéndose al artilugio. Aunque la organización había puesto una silla a su disposición, 'O Rei' prefirió quedarse de pie durante toda la ceremonia, apoyado en su andador.

You brought a smile to everyone's face, @10Ronaldinho. I hope you glide through life, like you glided through tackles. // Ronaldinho, você trouxe um sorriso no rosto de todos. Desejo que você consiga driblar todos os desafios da vida, assim como fez nos gramados. pic.twitter.com/Y6RivEvq87

— Pelé (@Pele) January 17, 2018