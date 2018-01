VIDEO. Aly Raisman toma valor y da desgarrador testimonio en juicio por abuso sexual

Sin temor pero evitando caer en el llanto, la gimnasta olímpica Aly Raisman se armó de valor y dio su desgarrador testimonio este viernes contra Larry Nassar, exmédico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, en el juicio en su contra por abuso sexual.

Desde el martes, Nassar escucha a 105 de sus víctimas que testifican en un pequeño juzgado de Michigan en donde escucharía su sentencia. La fiscalía pide entre 40 y 125 años de prisión, que se sumarían a los 60 años de condena que ya recibió el año pasado por delitos de pornografía infantil.

Aly Raisman: "Even now, after all that has happened, USA Gymnastics has the nerve to say the very same things it has said all along. Can't you see how disrespectful that is? Can't you see how much that hurts?" https://t.co/610O3zPfhF pic.twitter.com/wU0xzX0n00 — CBS News (@CBSNews) January 19, 2018

“No soy la niña que conoció en Australia. ¿Cree que esto es difícil para usted? Imagine como nos sentíamos siendo unas niñas inocentes en un país extraño y oír tocar la puerta y saber que era usted el médico que nos tenía que ver. No queríamos verlo, pero no había otra opción, era una obligación. Y usted, usted insistía en que su ‘tratamiento’ nos liberaría del dolor. Usted se aprovechó de nuestra pasión”, dijo Raisman.

“Me costaba creer que el problema era usted. Creemos en los doctores desde niñas, pero usted cerraba sus ojos tocándome. Imagínese que no tiene poder, imagínese que no tiene voz, pues ahora yo tengo poder y voz y lo estoy usando”, continuó.

https://twitter.com/CBSNews/status/954396484765671424

“Tu abuso empezó hace 30 años atrás, pero ese es solo el primer caso del que nosotros sabemos, en todos estos años solo un adulto escuchó… Larry debiste haber sido encarcelado desde hace mucho tiempo. No sabemos por qué le permitieron seguir. Adulto tras adulto lo protegieron y hasta nos hacían sentir culpables, volviéndonos víctimas otra vez”, expresó Raisman con profunda indignación.

"I am here to tell you I won't rest until every last trace of your influence on this sport has been destroyed, like the cancer it is," Aly Raisman tells Larry Nassar https://t.co/610O3zPfhF pic.twitter.com/7GUwQOvtEK — CBS News (@CBSNews) January 19, 2018

La deportista también mostró coraje porque durante años el exmédico recibió apoyo de las autoridades del deporte estadounidense, diciendo que ahora muchos las apoyan pero ¿por qué nadie expresó simpatía ni apoyo cuando denunciamos los abusos? ¿Por qué no hemos oído aún nada de parte del Comité Olímpico? Usted fue nuestro médico durante varios juegos. Esta es la peor epidemia de abuso sexual en la historia del deporte de este país y lo peor, este monstruo es el arquitecto de las reglas y las leyes que supuestamente están ahí para protegernos de seres como él”, agregó Raisman.

"Larry, you do realize now that we, this group of women you so heartlessly abused over such a long period of time, are now a force and you are nothing," Aly Raisman says https://t.co/610O3zPfhF pic.twitter.com/sR4PMTfylS — CBS News (@CBSNews) January 19, 2018

Recientemente la multicampeona olímpica Simone Biles también confesó haber sido víctima de abusos sexuales de parte de Nassar, antes ya habían alzado la voz otras integrantes de la selección olímpica como Gabby Douglas.