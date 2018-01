Leyenda del Manchester United, nombrado nuevo seleccionador de Gales

"Estoy muy orgulloso de tener el honor de dirigir al equipo nacional", declaró Ryan Giggs, tras ser nombrado nuevo entrenador de la selección de Gales.

"Fui afortunado de jugar y ser capitán para mi país en muchas ocasiones (…) Estoy emocionado de empezar y trabajar con este extraordinario grupo de jugadores", añadió el exfutbolista y leyenda del Manchester United, en una entrevista publicada en las redes sociales.

“I am so proud to have been given the honour of managing the National Team."#CroesoGiggsy #TogetherStronger

