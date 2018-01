VIDEO. ¿Por qué Yerry Mina se presentó con el Barcelona con los pies descalzos?

Agradecido con DIOS por esta nueva oportunidad que me regala 🙏🙏 ⚽️⚽️ Este triunfo es de todos y para todos. 😃DIOS es bueno todo el tiempo y Todo el tiempo DIOS Bueno⚽️🙏.

A post shared by Yerry Mina (@yerrymina) on Jan 12, 2018 at 4:56am PST