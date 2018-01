La Juventus ya conoce el alcance de la lesión de Dybala

Malas noticias para la estrella argentina de la Juventus. Tras verse obligado a abandonar la cancha durante el partido que enfrentó a su equipo contra el Cagliari, Paulo Dybala ha conocido este domingo el alcance de su lesión.

Tras los estudios realizados al jugador, se determinó que sufre una lesión en el muslo derecho "calificada de nivel ligero-medio", por lo que podría estar fuera de las canchas por aproximadamente un mes.

Dybala se lesionó el sábado cuando realizaba una carrera en velocidad. Rápidamente, se llevó la mano a la parte posterior del muslo y dejó el partido entre lágrimas.

Pese a la baja del argentino, la Juventus se llevó la victoria por la mínima gracias a un gol del italiano Federico Bernardeschi, a pase del brasileño Douglas Costa.

Tras el encuentro, el delantero de la Albiceleste acudió a las redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad. "Un triunfo importante. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. ¡Volveré pronto y más fuerte!", escribió el exjugador del Palermo.

🇮🇹Vittoria importante!Grazie a tutti per i messaggi di affetto,torneró presto!

🇦🇷Un triunfo importante.Gracias a todos por los mensajes de apoyo, volveré pronto y más fuerte!

🇺🇸A very important win tonight!Thank you all for your support and your messages, I’ll be back soon! pic.twitter.com/3swgBg758U

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) January 6, 2018