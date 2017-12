El campeón de la F1 hace comentario sexista y luego toma una decisión extrema

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, hizo un comentario sexista que provocó la reacción airada en redes sociales, lo que le hizo tomar una decisión extrema sin dar ninguna explicación.

Y es que el piloto de Mercedes provocó polémica cuando se rió de su sobrino por ir “vestido de princesa”, en un video publicado en su Instagram, un comentario que no fue bien recibido por sus seguidores.

En el video se veía a su sobrino con un vestido azul y rosa, agitando una varita mágica con un corazón de peluche. “Por qué llevas un vestido de princesa? ¿Es es lo que pediste por Navidad?”, preguntó Lewis Hamilton al pequeño, antes de decirle que “los niños no llevan vestido de princesa”.

Foto: AFP

Ante el reclamo de miles de sus seguidores, Hamilton eliminó el video y se disculpó en Twitter. “Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas así que borré la publicación. No quise provocar ningún daño ni ofender a nadie. Me gusta que mi sobrino se sienta libre de expresarse del mismo modo que todos deberíamos hacerlo”, explicó.

Sin embargo, la polémica no paró ahí, pues los usuarios lo criticaron por haberle dado “me gusta” a algunos mensajes publicados en esa red social en la que lo defendían y consideraban que no debió haberse disculpado.

Foto: AFP

Pero lo que sus fanes nunca se imaginaron, es que tomaría la decisión de vaciar por completo su cuenta, dejando sorprendidos a sus 5.7 millones de seguidores.

Hamilton tenía alrededor de 3 mil publicaciones en esa red social, y este sábado amaneció en cero.

Foto: Instagram

El incidente ocurrió cuando el piloto se encuentra gozando de sus vacaciones, pues la temporada de la Fórmula 1 comenzará en marzo.

*Con información de AFP