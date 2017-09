Lewis Hamilton gana el Gran Premio de Italia

Lewis Hamilton (Mercedes), que salió desde la pole por 69ª ocasión en su carrera, llegó a meta por delante de su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, y del propio Sebastian Vettel (Ferrari), al que ahora aventaja en tres puntos.

Esta victoria es la número 59 para el tres veces campeón del mundo, que ostenta desde el sábado el récord de poles.

UPDATED DRIVER STANDINGS 🏆@LewisHamilton is now leading the championship for the first time this season! #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/KantdrUHhx

— Formula 1 (@F1) September 3, 2017