Marek Hamsik sigue haciendo historia con el Nápoles

Con un solitario tanto de su capitán Marek Hamsik, el Nápoles derrotó al Crotone (18) por 1-0 y suma tres puntos que le afianzan al frente de la Serie A, este viernes en el partido de apertura de la fecha 19.

Con 48 puntos, el Nápoles supera en cuatro a la Juventus, que el sábado jugará en casa del Hellas Verona, y se asegura acabar como líder la primera vuelta y ser campeón de invierno.

Marek Hamsik en sus últimos 3 partidos:

✔️Gol vs Torino.

✔️Gol vs Sampdoria.

✔️Gol vs Crotone.

✅ Máximo goleador histórico de Nápoles. pic.twitter.com/ZuPnOy4FnC

— Fútbol Mundial. (@FutbolMundial89) December 29, 2017