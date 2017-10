Asesinan a hijo de reconocido empresario y dirigente de futbol

Una noticia que enlutó a la familia del futbol nacional se conoció hace pocas horas tras el asesinato del primogénito de un reconocido empresario y dirigente de futbol, quien informó de su pérdida en Facebook.

Sin dar crédito a lo que había ocurrido y tan solo horas después de haber hecho un importante aporte económico al club de sus amores, Deportivo Marquense, el empresario Edgar Rolando Pineda Lam mostró el profundo dolor que le deja la partida de su hijo mayor, e implora al cielo el perdón de quienes le quitaron la vida.

"Hoy me mataron a mi primogénito Rolando Jr., que Dios perdone a quienes lo hicieron. Era indispensable para mi vida, me quitan otra razón. El segundo se me fue en un accidente y hoy mi adorado hijo, producto de la delincuencia. Que Dios me lo reciba en su reino de gloria y descanse y disfrute la vida eterna, amén", escribió Pineda Lam, sin dar detalles de lo ocurrido.



Cabe recordar que Edgar Rolando Pineda Lam estuvo vinculado a Deportivo Marquense por muchos años, y a pesar de haber dejado la plantilla en manos de la municipalidad, su corazón nunca se ha apartado del equipo y siempre ha estado al pendiente de colaborar.

El Lic. Rolando Pineda Lam ha hecho un aporte de Q 200 mil al Deportivo Marquense entregados este día a través del Alcalde Municipal pic.twitter.com/bW3wGw6FYl — EU San Marcos 98.3 (@EUSanMarcos) October 19, 2017

Apenas ayer hizo un gran aporte económico para ayudar a sacar a Marquense de la crisis financiera en la que se encuentra, se conoció que donó Q200 mil que fueron entregados al alcalde municipal.