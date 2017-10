El sorteo por los repechajes en Europa le deparó un duro rival a Italia

Después de haber perdido la posibilidad de avanzar directo al Mundial de Rusia 2018 la Selección de Italia conoció este martes a su rival en el repechaje por la zona de Europa.

Y es que la "Squadra Azzurra" se enfrentará nada menos que a la Selección de Suecia, un duro rival que tuvo que irse a la repesca después de que Francia se quedó con el boleto directo a Rusia 2018.

El sorteo que se llevó a cabo en Zúrich también dio a conocer cómo quedaron los otros tres emparejamientos en busca del pase a la Copa del Mundo que se disputará del 14 de junio al 15 de julio del próximo año.

Resultados del sorteo de la

repesca europea a #Rusia2018. NIR-🇨🇭

🇭🇷-🇬🇷

🇩🇰-🇮🇪

🇸🇪-🇮🇹 📆 9 al 11 nov (ida)

📆 12 al 14 nov (vuelta) pic.twitter.com/0MU8lnYet4 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 17, 2017

Así las otras tres llaves de eliminatorias por la zona de Europa son: Irlanda del Norte vs. Suiza, Croacia vs. Grecia y Dinamarca vs. Irlanda. De estos choques que se llevarán a cabo el 9 y 14 de noviembre, en juegos de ida y vuelta, saldrán los últimos cuatro boletos a Rusia.

Por su lado, en la zona de Sudamérica, será Perú el que disputará el repechaje frente a Nueva Zelanda.

Mientras que por la Concacaf, será la Selección de Honduras la que tendrá la difícil tarea de medirse ante Australia, en busca de los otros dos billetes que tiene el continente.