Revelan que “el Chicharito” padece de una enfermedad cerebral

Por y para todos ustedes. Para todo México. Para la gente más afectada. Para toda esa gente que ayudó y sigue ayudando a lo mejor que tiene este país, los mexicanos! #YoXMéxico #FuerzaMéxico 🇲🇽

