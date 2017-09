Con una emblemática imagen Carlos “el Pescado” Ruiz se une al dolor de México

Carlos “el Pescadito” Ruiz recordó sus mejores momentos en México y mostró su tristeza por el dolor en ese país, sus fans amaron sus palabras.

El pueblo mexicano ha recibido miles de muestras de solidaridad a nivel mundial, famosos artistas, deportistas y otras personalidades se han unido, incluso, en oración por ese país, que está de luto.

México ha sufrido en los últimos 12 días de dos terremotos, el segundo, que ocurrió este martes fue el más violento, pues contabiliza más de 200 víctimas mortales.

Por este motivo el exfutbolista guatemalteco quiso expresar su sentir a través de su cuenta de Instagram.

“Fuerza hermanos mexicanos, nunca me trataron como extranjero en mis años viviendo en su hermoso país, dejé muchos amigos y con los cuales aún sigo en contacto y me duele ver lo que están afrontando. Mucha fuerza MX saldrán de esta, no tengo duda!”, escribió la leyenda de la Selección Nacional.