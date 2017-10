VIDEO. Rafael Nadal se corona en el Abierto de China

El español Rafael Nadal volvió a hacer historia este domingo en la final del Abierto de China 2017. El número uno del ranking mundial venció este domingo al australiano Nick Kyrgios (puesto 19 del mundo) por 6-2, 6-1, en poco más de una hora y media.

World No.1 @RafaelNadal wins SIXTH title of 2017 at the @ChinaOpen! pic.twitter.com/79BSBdEtiD

— Tennis Channel (@TennisChannel) October 8, 2017