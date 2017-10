VIDEO. Represión de niños y ancianos conmueven a Piqué hasta el llanto 

Las imágenes de niños y ancianos siendo reprimidos por la policía española, en el referéndum de Cataluña, hicieron que Gerard Piqué rompiera en llanto e incluso dijera que está dispuesto a dar un paso al costado de la Selección. Más de 800 personas resultaron heridas.

Al darse cuenta de lo que ocurría afuera del estadio, pues el partido entre el Barcelona y Las Palmas (3-0) se jugó a puerta cerrada (en protesta), el defensa azulgrana rompió en llanto mientras los periodistas lo entrevistaban.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 1, 2017

“Solo pensaba que acabara lo antes posible. Ha sido un partido muy difícil. Ha sido la peor experiencia como profesional que he tenido en mi vida… Cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no o se puede votar en blanco, pero se vota… En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar y creo que esto es un derecho que tenemos de defender con todas las de la ley”, expresó.

“También os puedo decir que si el míster (Julen Lopetegui) o cualquier persona de la Federación cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso a un lado y dejar la selección antes de 2018”, expresó.

Piqué había mostrado días atrás, su apoyo al referéndum prohibido por las autoridades españolas sobre la independencia de Cataluña y había animado al voto el jueves en las redes sociales, incluso, publicó una imagen donde se le ve votando.