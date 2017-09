Donald Trump se gana el odio de la afición por sus críticas contra la NFL y NBA

El presidente de los Estados Unidos ha criticado duramente a los jugadores de la NFL, por protestas y exige reglas para evitar que se arrodillen cuando se entona el himno.

Donald Trump recibió el rechazo del mundo de los deportes profesionales estadounidenses el fin de semana después de haber retirado una invitación a la Casa Blanca al equipo campeón de la NBA, los Golden State Warriors, y condenar a los jugadores de la NFL que no saludan al himno.

Ratings for NFL football are way down except before game starts, when people tune in to see whether or not our country will be disrespected! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017

Trump publicó varios tuits en contra de los jugadores de la NFL que se arrodillan mientras se entona el himno de los Estados Unidos.

Y este martes inició con una nueva crítica. “La audiencia del futbol de la NFL ha bajado mucho salvo antes de los inicios de los juegos, cuando la gente se conecta para ver si se faltará o no al respeto a nuestro país”, escribió Trump.

But while Dallas dropped to its knees as a team, they all stood up for our National Anthem. Big progress being made-we all love our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017

El presidente dijo que los abucheos que se oyeron el lunes por la noche en el juego de Dallas cuando el equipo se arrodilló fueron los “más fuertes que he oído nunca”.

Después de una semana en la que los jugadores se arrodillaron y protestaron en toda la NFL, los Cowboys y la NFL hicieron su propia muestras de unidad este lunes al arrodillarse sobre el campo antes de alzarse todos juntos cuando iba a sonar el himno nacional.

The NFL has all sorts of rules and regulations. The only way out for them is to set a rule that you can't kneel during our National Anthem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017

Al respecto, Trump tuiteó que el equipo se levantó para el himno. “Haciendo grandes progresos, todos amamos a nuestro país”, dijo.

Aunque este martes escribió: “La NFL tiene todo tipo de reglas y regulaciones. ¡La única salida para ellos es establecer una regla que diga que no se pueden arrodillar durante nuestro Himno Nacional!”.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Mientras sobre la invitación que retiró a la NBA, lo hizo porque la estrella de los Warriors, Stephen Curry dijo que no asistiría a una recepción de la Casa Blanca si su equipo es invitado, como parte de una tradición que se remonta a varias décadas. Trump entonces publicó en su cuenta de Twitter.

“Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para un equipo que gana el campeonato. Stephen Curry está dudando, por lo tanto la invitación se retira!”, escribió el mandatario.

*Con información de AP y AFP