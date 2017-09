Georgina Rodríguez conmueve con sus palabras a las víctimas del Caribe y México

¡Feliz fin de semana a todos! Mañanita de entreno con este fabuloso y cómodo conjunto de la firma @danfive Gracias @daniela_ospina5 por tus diseños pues sentirse guapa a la hora de entrenar también es importante. Te deseo muchos éxitos en tu nuevo proyecto y estoy segura de que así va a ser! Todo lo mejor para ti 🌟😘❤

