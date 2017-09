Rooney recibe un duro castigo económico pero perderá algo más que dinero

El delantero inglés Wayne Rooney recibió un duro castigo económico pero perderá algo más que dinero por su peligrosa desobediencia.

Y es que su club, el Everton, lo multó este miércoles con dos semanas sin cobrar su sueldo después de que se declaró culpable por conducir ebrio.

Tras ser suspendido para manejar durante dos años, Wayne Rooney es llevado al entrenamiento del Everton y aprovecha para dormir un poco más. pic.twitter.com/SSuTJQDhy7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2017

Sin embargo, el dinero no será lo único por lo que se lamente el atacante inglés, pues también fue condenado a 100 horas de trabajo comunitario y se le retiró el permiso de circulación durante dos años.

El sueldo que no recibirá Rooney, que asciende aproximadamente a 340 mil euros, será donado a la organización benéfica “Everton in the Community”, una de las organizaciones deportivas líderes en el país que opera en la ciudad de Liverpool desde 1998, informó el diario español “AS”.

Wayne Rooney se declaró culpable de conducir ebrio. Se le prohibió conducir por 2 años, además de realizar 100 horas de servicio comunitario pic.twitter.com/cxcUebQTN9 — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) September 19, 2017

Rooney se presentó a un juzgado de Stockport en Mánchester y pidió perdón por su comportamiento, además reconoció que fue un error haber manejado ebrio.

El futbolista fue pescado cuando recibió el alto en un control de alcoholemia cuando el 1 de septiembre se conducía en su vehículo a las dos de la madrugada por la localidad de Wilmslow, en Cheshire, al norte de Inglaterra.

ESCÁNDALO. 🇬🇧 Wayne Rooney se declaró culpable de conducir ebrio y la justicia lo condenó a 100 horas de trabajo comunitario. 😱 pic.twitter.com/ngamrmkDnm — Mirone Sports 🇲🇽 (@MironeSports) September 19, 2017

Las muestras que le fueron tomadas revelaron que Rooney conducía con un nivel de alcohol en el organismo tres veces superior al límite permitido.