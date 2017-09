"El Pescado" Ruiz llama “incompetentes” a los diputados y a unirse al paro del 20 de septiembre

Por medio de su canal en Youtube, Carlos "el Pescado" Ruiz, exdelantero guatemalteco realizó este lunes una invitación a los guatemaltecos a ser parte del paro nacional que tendrá lugar este miércoles.

El máximo goleador de la selección de Guatemala agradeció los mensajes que sus seguidores le hicieron llegar el último 15 de septiembre, fecha en la que cumplió 38 años, el cual calificó como un "día oscuro" en el que lo pasó viendo las noticias sobre la situación que el país atravesó luego de las acciones en que los diputados al Congreso de la República incurrieron para reformar el Código Penal.

"Ya nos dimos cuenta de que los guatemaltecos unidos podemos derrocar presidentes", expresó Ruiz desde Miami, Estados Unidos, en donde reside y trabaja como comentarista deportivo en una cadena televisiva.

El exjugador recordó que en 2015 cuando existió un movimiento popular similar para exigir la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, él fue uno de los ciudadanos que salió a las calles para apoyarlo.

"No me quiero meter en temas políticos, pero me siento orgulloso de ver cómo mis paisanos reaccionaron ante los últimos hechos y haber logrado que estos diputados se hicieran hacia atrás", dijo.

"El mejor cumpleaños para Guatemala"

Ruiz, quien dejó la práctica del futbol profesional el año anterior, criticó seriamente a los diputados y sus acciones.

"El mejor cumpleaños que le podemos dar a Guatemala es salir a las calles para manifestarnos en contra de la mediocridad que existe entre los servidores públicos… si a estos diputados les queda grande el saco y si son incompetentes, que renuncien", aseguró.

El que una vez jugó para equipos en el extranjero como el Galaxy de Los Ángeles, el FC Dallas, el Union de Filadelfia, el DC United y el Toronto FC en la MLS estadounidense; el Puebla y el Veracruz, en México; el PAS Iannina y el Aris FC, en Grecia; y el Olimpia, en Paraguay, indicó que espera llegar al país para ser parte del paro en la fecha convocada.