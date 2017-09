Marchista guatemalteca sorprende a América y al mundo con su récord

Guatemala subió a lo más alto del podio en Estados Unidos y sorprendió a América y el mundo con su récord.

Y es que los atletas Mayra Herrera y Luis Sánchez conquistaron la prueba de los 50 y 40 kilómetros en el USA Race Walk Championship Open que se llevó a cabo este sábado.

Not only @_LupitaGlez and @EricaSenaRW in Latin America!

🇬🇹🇬🇹

Mayra Carolina Herrera Pérez becomes FITH RACER EVER in 50kmWR🚺 with 4:15:40🔥 pic.twitter.com/EJa6N33209

— T&F OLYMPIAD♨4yrs (@TFOLYMPIAD) September 10, 2017