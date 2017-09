¿Es Marco Pablo Pappa una solución para Municipal?

Este miércoles se dio el regreso de Marco Pablo Pappa a los entrenamientos de Municipal, equipo con el que jugó durante el Torneo Clausura 2017. El regreso de “Big Pappa” al conjunto escarlata todavía no está confirmado y de momento estará asistiendo a las prácticas para ponerse a tono físicamente.

Después de pasar de lograr la corona número 30 con el equipo carmesí, Pappa se fue a Estados Unidos y ha estado varios meses inactivo, por lo que surge la interrogante sobre si su presencia le ayudaría al equipo de Gustavo Machaín para que mejore su rendimiento en el Torneo Apertura, el cual en seis fechas disputadas ha quedado a deber.

También puedes leer: Pappa publica una foto y da pistas sobre su futuro

El nivel futbolístico que mostró Pappa en el torneo anterior no fue el esperado. Se tenía muchas expectativas por parte del cuerpo técnico, directiva y de la afición roja con su venida; sin embargo, ese “enamoramiento” se fue rompiendo con el transcurrir de los partidos. A eso hay que sumarle las constantes faltas a la disciplina interna del club que cometió el talentoso jugador nacional.

Durante todo el torneo marcó dos goles, de los cuales el conseguido en la semifinal de vuelta ante Suchitepéquez fue clave para que Municipal avanzara a la final. Solamente tuvo chispazos del buen futbol que posee pero nunca explotó.

Los rojos necesitan un líder dentro del terreno de las acciones. Ese rol en un inicio estaba destinado para los panameños Felipe Baloy y Blas Pérez, pero no lo han podido asumir; todavía están“acoplándose” al futbol nacional. ¿De confirmarse la vuelta de Pappa él podría tomar esa batuta?

Ya son varias las temporadas donde Municipal no tiene un jugador que se eche el equipo al hombro, ese futbolista que tome el balón y distribuya pases de gol hacia los delanteros. El último fue el salvadoreño Eliseo “Cheyo” Quintanilla, quien fue clave para la obtención de la corona 29, en el Torneo Apertura 2012.

Semana crucial

Según lo mencionado por el mismo jugador (Pappa), en esta semana se podría definir su futuro. Si se queda en el campeón nacional o jugará nuevamente afuera del territorio nacional.

En su primer entrenamiento con los ediles Pappa expresó que “en mi carrera yo soy el que decide, nadie decide por mí. Tomé el riesgo de tomar nuevos horizontes, jugué once años afuera y quise sentir nuevamente esa sensación de representar a mí país, ya que no tengo la oportunidad de hacerlo a nivel selección, que sea a nivel de clubes y ser un legionario más pero no pude concretar eso”.

“Estar en el club más grande de Guatemala, en el que salí campeón, me hace feliz. Ellos saben que yo siempre les he hablado con la verdad y creo que eso es lo más importante dentro de un club y un jugador. Agradecerle al cuerpo técnico y a los directivos que me han recibido y que saben que puede haber una salida pronto y si no sale esperamos concluir algo con Municipal”, mencionó.