Está será una semana crucial para Marco Pappa para definir su futuro futbolístico, o se queda en Municipal o logra al fin llegar a un acuerdo con un equipo en el extranjero.

El volante volvió al estadio El Trébol y se incorporó a los entrenamientos del actual campeón nacional, donde estará trabajando un reacondicionamiento físico, pero aún sin empezar a negociar con el equipo escarlata, ya que aún cuenta con una opción de volver al extranjero.

“He estado buscando un equipo, hablé con muchas personas alrededor del mundo, me ilusioné de nuevo de tener un nuevo equipo , todo quedó en pláticas. Es lindo volver a la cancha, acá me recibieron muy bien, pero claro está que no tengo contrato todavía, ellos saben que tengo algo cercano de poder cerrar y si no se esperaría tener un contrato con Municipal”, dijo Pappa.