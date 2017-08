Sharapova saca una victoria en su regreso al US Open

La rusa Maria Sharapova protagonizó un encuentro muy intenso para un duelo de primera ronda de US Open, que duró 2 horas y 44 minutos, con 66 golpes ganadores y 64 faltas directas.

La tenista de 30 años, que ocupa la posición 146 de la tabla mundial y participa en el torneo como invitada (wild-card) por haberse alzado con el título de 2006, logró tirar al suelo el objetivo de la rumana Simona Halep de alcanzar el primer puesto del ranking.

“Solo pensé que hoy era un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo partido, pero ha sido mucho más que eso”, contó la deportista rusa.

The fact that I was able to come out & play that way, beat the No. 2 player in the world in the 1st round of the #USOpen…" @MariaSharapova pic.twitter.com/na2RY2Lxgf

