Maria Sharapova es invitada para participar en el US Open 2017

La tenista rusa Maria Sharapova, ganadora de cinco grandes torneos, jugará su primer Grand Slam desde que cumplió una suspensión por dopaje de 15 meses al recibir una invitación el martes para jugar el US Open.

La jugadora, de 30 años, clasificada en el puesto 148 del ranking de la WTA, se retiró de los torneos de Toronto y el actual de Cincinatti, los eventos previos al US Open, después de sufrir una lesión en el antebrazo izquierdo en Stanford.

.@MariaSharapova is part of the field that will receive a wild card for the 2017 #USOpen. See entire women's list: https://t.co/9VfuwCcyoM pic.twitter.com/hb2RUVK6z7

— US Open Tennis (@usopen) August 15, 2017