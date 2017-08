Ex de Chicharito publica un video haciendo twerking y él declara su amor a Andrea Duro

A finales de junio se confirmó la relación entre el futbolista mexicano Javier Hernández y Andrea Duro, ambos la oficializaron a través de Instagram. “El Chicharito” y la actriz española no han ocultado su amor, diciéndose lo mucho que se extrañan, mostrando sus reencuentros, etc.

¿Hernández nuevamente está enamorado?

La última declaración del “Chicharito” ha sido la más romántica hasta la fecha y fue hace unas horas, un día después del cumpleaños de Lucía Villalón (su ex), la periodista española con la que planeaba casarse.

Sin especificar que el mensaje iba dirigido a Andrea Duro, Hernández compartió las siguientes palabras: “Y encontré a alguien que me sacudió el alma; agarré su mano, me abracé de sus besos, me empapé en su tiempo… Y quiero quedarme ahí, aunque sea un ratito, de esos que duran toda una vida”, escribió.

Solo un ratito… de esos… ❤️ A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) on Aug 24, 2017 at 7:39am PDT

Andrea Duro, por su parte, se ha sentido aludida por este mensaje y le dio respuesta etiquetando al jugador del West Ham de la Liga Premier junto a dos corazones negros.

Anteriormente, la actriz compartió una selfie con sus seguidores acompañado de otro corazón del mismo color y el hashtag que probablemente anuncie la fecha de su siguiente encuentro #solodosdíasmás

🖤 #solodosdiasmás A post shared by Andrea Duro (@andreaduro) on Aug 24, 2017 at 6:27am PDT

El twerting de Villalón

En su última publicación, Lucía Villalón, además de dar gracias a quienes la felicitaron por su cumpleaños, declaró sentirse “afortunada” por la “gente maravillosa” que le rodea y compartió un twerking que bailó durante su celebración con el mensaje “Es mi cumple y hago lo que me da la gana… VALE??????”