Bombos para el sorteo de los grupos de la UEFA Champions League 2017-2018

El Real Madrid estará en el bombo 1, y el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el bombo 2, en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League que tendrá lugar este jueves en Mónaco (10:00 horas de Guatemala).

La bola del vigente doble campeón estará junto a las de otros siete campeones nacionales de los campeonatos con mejor clasificación UEFA. La composición del resto de bombos está determinada por el índice UEFA de los clubes, elaborado a partir de sus actuaciones pasadas. De esta forma el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla estarán en el bombo 2.

