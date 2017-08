El mixqueño que lleva más de medio siglo representando a Guatemala

Las arrugas en su rostro delatan la vida difícil que le ha tocado; sin embargo, no opaca la satisfacción que le causa el recordar cada meta alcanzada, cada triunfo y cada experiencia que ha vivido a través del deporte.

Con una taza de café nos esperaba entre la naturaleza que invade su hogar; “su lugar favorito”, como lo llama Fulgencio Hernández, el sitio perfecto para entablar una charla sobre su vida, sus inicios, sus sueños logrados en el atletismo y sobre todo, de la medalla de oro que ganó recientemente en Toronto, Canadá, donde se convirtió en el mejor de Centroamérica y el Caribe a nivel Máster.

Con 76 años de vida, Fulgencio aún siente la misma pasión al representar al país a nivel internacional tal y como lo hizo la primera vez cuando apenas tenía 24.

“Representar a Guatemala y a mi querido Mixco me llena de orgullo, así como me emocioné cuando lo hice por primera vez y gané mi primera medalla de plata, de la misma manera lo siento en estos momentos”, dijo.

Sus arrugas se esconden cuando sonríe y con orgullo cuenta que en el avión que lo traía de regreso de Canadá hacia Guatemala, todos lo ovacionaron cuando se enteraron del significado de la medalla que colgaba en su cuello y se recostaba en su pecho.

“Venía en el avión y una persona me preguntó ¿A qué fuiste a Canadá?’ y le contesté que a competir y que había ganado la medalla de oro. Fue entonces cuando todos me empezaron a aplaudir”, contó con emoción el atleta.

TODA UNA VIDA

Fulgencio, quien en su momento combinó el deporte de sus amores con el comercio y el trabajo en obras públicas, se inició en el atletismo desde muy pequeño.

Con tan solo siete años, le dio 60 vueltas a un campo, lo que marcó el inicio de una trayectoria deportiva que le ha permitido alcanzar sus sueños.

“Desde patojo me gustó el deporte, una vez me fui al campo y le di 60 vueltas y sin haber entrenado me di cuenta de que esto era lo mío. Ya más grande, me integré al equipo de Mixco y empezamos a competir hasta que llegué a ser seleccionado nacional, donde representé durante 12 años a mi país y hoy con el respaldo del alcalde Neto Bran, lo sigo haciendo. Estoy muy agradecido por todo su apoyo ya que esto me permite seguir representando y mi país y a todos los mixqueños”, confesó.