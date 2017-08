El AC Milan suma un nuevo fichaje a su millonario proyecto

Tras un exorbitante desembolso de más de 160 millones de euros, el AC Milan ha sumado a un nuevo jugador a su ambicioso proyecto. Se trata del delantero croata Nikola Kalinić, quien llega procedente de la Fiorentina en calidad de cedido, con obligación de compra por 25 millones de euros (10 por el préstamo y 15 más cuando se complete el traspaso).

#ACMilan have signed Nikola Kalinic from @acffiorentina, on loan with obligation to buy ➡️ https://t.co/z0Hm13sGPS#welcomeKalinic pic.twitter.com/smMHJvrWTM

— AC Milan (@acmilan) August 22, 2017