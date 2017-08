Fernando Alonso puede dejar McLaren para la temporada 2018

El piloto español Fernando Alonso continúa sin tomar una decisión para la temporada 2018 mientras se acerca al final de su contrato este año con McLaren, aunque reiteró que la Fórmula 1 sigue siendo su prioridad.

“Estoy muy abierto, no he tomado una decisión”, aseguró el doble campeón del mundo (2005, 2006) en una entrevista con CNN difundida este sábado.

“Estoy hablando con McLaren, porque es mi equipo y porque pienso que nuestra colaboración en la F1 está inacabada”, explicó.

