Paulinho es presentado con el FC Barcelona

El brasileño Paulinho, flamante fichaje del FC Barcelona, aseguró este jueves en su presentación oficial como nuevo jugador azulgrana que viene “con mucha confianza” a su nuevo conjunto y dispuesto a jugar “buenos partidos”.

El primer fichaje del club catalán tras la salida de su compatriota Neymar hacia el París SG por un monto récord de 222 millones de euros se mostró feliz y sonriente ante las cámaras.

“Es un momento muy especial en mi vida, en mi carrera, agradezco a todos el esfuerzo que han hecho para traerme”, dijo el jugador acompañado por el presidente del club azulgrana Josep Maria Bartomeu.

“Voy a intentar compensar con buenos partidos, vengo con mucha confianza y voy a hacer un buen trabajo”, añadió el centrocampista brasileño, que llega procedente del Guangzhou chino por 40 millones de euros (46,7 millones de dólares).

Cuatro temporadas

El jugador pasó el reconocimiento médico y firmó su contrato por las próximas temporadas este jueves, antes de pronunciar unas breves palabras en compañía de Bartomeu y posar ambos con la camiseta del jugador, que lucirá el número 15.

Su fichaje es el tercero de la temporada para el Barcelona tras los de Gerard Deulofeu y el portugués Nelson Semedo, pero está lejos de ilusionar a los aficionados azulgranas, que soñaban con otro tipo de centrocampista de más toque que el rocoso Paulinho, especialmente tras la salida de Neymar, aunque el jugador se muestra convencido de poder aguantar la presión.

Foto: AFP

“Durante toda mi vida he pensado que los retos hay que afrontarlos con valentía. No me gusta hablar, me gusta demostrarlo en el campo. Estoy preparado para esto, por eso he aceptado venir. Mi sueño es jugar en el Barcelona y ya he vivido la presión en otros clubes”, añadió el centrocampista brasileño.

*Con información de AFP