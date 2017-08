Real Madrid tiene a siete jugadores nominados para el premio The Best

Este jueves se ha publicado la lista de 24 futbolistas nominados para el premio The Best de la FIFA, donde destaca que el Real Madrid es el equipo que mas jugadores aporta a dicha nominación.

El cuadro madridista tiene a: Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal, Marcelo, Toni Kross, Keylor Navas, Luka Modric y Sergio Ramos.

Por aparte, los jugadores del FC Barcelona que fueron seleccionados son: Lionel Messi, Luis Suárez y Andrés Iniesta. También está el brasileño Neymar, quien ahora forma parte del París Saint-Germain, sin embargo, la pasada pasada fue parte del cuadro catalán.

Estos son los 24 futbolistas que aspiran a ganar este galardón:

La FIFA también dio a conocer la lista de los doce candidatos para ganar el premio The Besto al mejor entrenador, hay pocas sorpresas. La Liga Española aporta tres nombres: Zinedine Zidane (Real Madrid), Luis Enrique (extécnico del FC Barcelona) y Diego Simeone (Atlético de Madrid).

En esta ocasión solo dos entrenadores que dirigen a selecciones nacionales se colaron en la lista: Joachim Löw (Alemania), ganador de la Copa Confederaciones con la escuadra brasileña, y Tite (Brasil).

Esta es la lista total:

Here are the 1⃣2⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Coach 2017 👌 pic.twitter.com/eHAYON2Kkg

— FIFA.com (@FIFAcom) August 17, 2017