Captan polémica imagen de Dembélé y prestigioso medio pone nombre a su destino

El francés Ousmane Dembélé fue captado subiendo maletas a un vehículo y un reconocido medio le ha puesto nombre a su destino.

Parece que el delantero está en rebeldía con el Borussia Dortmund pues está desesperado por jugar en España, así lo hizo ver el diario alemán “Bild”, uno de los más prestigiosos de Alemania.

A falta de pequeños detalles en la cantidad por incentivos que puede ascender a €30m Dembelé será jugador del Barça por €100m #mercato pic.twitter.com/UBfEJf9rzy — Radio Barça (@RadioFCB) August 15, 2017

Y es que “Bild” captó a Dembélé cargando maletas junto con otras dos personas. La imagen que fue tomada el lunes por la tarde, fue rápidamente viralizada, y en ella se ve supuestamente al jugador cargando un auto que según el medio, pertenece a la familia del delantero.

Esta noticia ha aumentado los rumores sobre su posible salida del Borussia y evidenciaría su llegada al Barcelona, el precio de su fichaje podría estar cerca de los 150 millones de euros.

Revela Bild que Dembélé hizo las valijas y se fue de Dortmund. Su destino es una incógnita. ¿Barcelona? pic.twitter.com/TmxEGr9ggR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2017

Hasta el momento el Borussia Dortmund no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, sin embargo varios usuarios de las redes sociales aseguran que el joven que aparece en la fotografía no es Dembélé, si no vecinos del jugador.

Por otro lado, medios españoles aseguran que el Barcelona continúa haciendo gestiones para fichar tanto a Dembélé como a Coutinho. Cabe recordar que el equipo azulgrana busca al posible sustituto de Neymar, que fichó por el PSG.