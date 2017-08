VIDEO. Futbolista mexicano Rafa Márquez niega nexos con el narcotráfico

El futbolista mexicano Rafael Márquez, histórico capitán de la selección azteca, negó este miércoles tener cualquier relación con organizaciones criminales tras ser acusado de nexos con el narcotráfico por el departamento estadounidense del Tesoro.

“Aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado o que se han ventilado en diversos medios de comunicación”, dijo el futbolista en un mensaje a medios en la sede del club Atlas, donde milita.