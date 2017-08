El PSG escandaliza con el posible fichaje de otro sudamericano

Después de haber roto todos los récords en fichajes con la adquisición de Neymar, el PSG no para, y aseguran hará una oferta de escándalo por otro sudamericano.

La prensa española ha causado revuelo después de que trascendió que el club parisino está dispuesto a pagar una cuantiosa suma por una de las estrellas latinas de los últimos tiempos.

Foto: AFP

Y todo apunta a que el PSG quiere aprovechar el hecho de que el 30 de junio del próximo año, se termina el contrato que une a Alexis Sánchez con el Arsenal de la Premier League.

“Hace mucho tiempo que no he hablado con Nasser (el Khelaïfi, presidente del PSG) porque estaba muy ocupado completando el fichaje de Neymar”, dijo Wenger, aludiendo a que no ha tenido ninguna conversación sobre una posible salida de Alexis.

CRACK. @Alexis_Sanchez en Europa

3 temporadas Udinese

3 temporadas Barcelona

3 temporadas Arsenal

Es el momento#CooperativaEsPasion pic.twitter.com/HpzwXJRnXI — Jorge Gómez V. (@pelotazo) August 9, 2017

Parece que al sudamericano no le desagrada la idea, pues hace meses habría expresado al club, su deseo de cambiar de aires por lo que no está interesado en renovar con los “gunners”, que sí desean ampliar su contrato.

Según el periódico “The Independent”, el PSG hará otra oferta impresionante por el delantero chileno, y daría más de 80 millones de euros por un jugador que en 11 meses quedará libre.

ALEXIS SÁNCHEZ 🤙🏻🙌🏻🇨🇱 pic.twitter.com/3JgcwgKdjR — Arsenal FC español (@Arsenal_FC_es) August 6, 2017

Esta suma ha sido duramente criticada por la prensa, que ha dicho que de nuevo se pondría en duda el equilibrio del “fair-play” financiero. Además, el salario anual del jugador sería de más de 22 millones de euros.

*Con información de AFP