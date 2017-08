El Madrid vence al United y sigue siendo el rey de Europa

El Real Madrid derrotó este martes 3-1 al Manchester United y ganó la Supercopa de Europa, título que obtiene por segunda vez consecutiva, tras el ganado en 2016. Del duelo de técnicos, Zinedine Zidane superó con creces la estrategia presentada por José Mourinho.

Durante los primeros minutos del encuentro, el Madrid buscó con insistencia su primera anotación. Transcurría la primera mitad y el marcador permanecía empatado sin goles.

Al minuto 24, Carlos Casemiro, en posible fuera de lugar, adelantó al Real Madrid, después de vencer la resistencia a David De Gea con un disparo con su pierna izquierda.

Ya en el segundo tiempo llegaría la segunda diana de los merengues. Una gran jugada en asociación entre el galés Gareth Bale e Isco Alarcón, le permitiría a este último definir con suavidad al palo largo de De Gea para concretar el 2-0.

También puedes leer: Wikipedia publica el resultado de la Supercopa antes de que se juegue el partido

Solamente había transcurrido diez minutos de la segunda anotación del Madrid, cuando el Romelo Lukaku descontó en el marcador para los dirigidos por Mou. El potente delantero belga aprovechó un rechazo del portero costarricense Keylor Navas, para hacer en el marcador a su equipo.

📸 Goal from @RomeluLukaku9 on his official #MUFC debut! 💪 #SuperCup pic.twitter.com/YOEQ5Rsa61

— Manchester United (@ManUtd) August 8, 2017