Afición de Holanda provoca increíbles imágenes en el festejo por su Eurocopa

Miles de personas, ataviadas con prendas de color naranja, festejaron este lunes en Utrecht el título europeo ganado por primera vez por la selección femenina de futbol, en un país que ha seguido masivamente el torneo celebrado en su territorio.

Aproximadamente 12 mil 500 aficionados de las “Leonas” holandesas, la mayoría mujeres y niñas, se citaron en un céntrico parque de Utrecht donde las jugadoras acudieron posteriormente a ofrecer a los hinchas el título de campeonas, ganado el domingo en la final ante Dinamarca (4-2).

Las jugadoras llegaron en una embarcación a través de los históricos canales de la ciudad, con miles de aficionados aclamándolas en ambas orillas. “Son mis heroínas”, declaró Elena, de 8 años, vestida con la camiseta Oranje y una corona adornándole la cabeza.

Subidas a un escenario, las jugadoras entonaron el “We are the champions!”, la popular canción del grupo Queen que se ha convertido en el himno de las celebraciones de los equipos de futbol.

“Simplemente es increíble. No tengo palabras para describir esto. No es normal”, dijo por su parte la portera Sari van Veenendaal cuando aún no se habían bajado del bote.