Julio Estacuy: "Me ilusiona ganar la sexta luna, el pueblo se lo merece"

Actualmente es el referente de Xelajú MC, un líder dentro y fuera del terreno de juego y uno de los futbolistas más experimentados de Liga Mayor. Se trata de Julio Francisco Estacuy Reyes, nacido el 4 de diciembre de 1984, y que a sus 32 años desea ganar un nuevo campeonato con el equipo lanudo.

“El Guerrero de los Altos” se tomó un tiempo para contar un poco sobre su carrera, cómo fue que se inició en este popular deporte y lo que representa para él pertenecer a los quetzaltecos desde hace más de diez años.

Sus inicios

“Empecé a jugar futbol cuando tenía 6 años. Me inicié en la Escuela San José La Viña, posteriormente jugué en los campos de la zona 3 de Quetzaltenango. Después hice una prueba en la categoría Sub-17, me eligieron y luego pasé a la Sub-20. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de realizar la pretemporada con el equipo mayor y ahí inició mi aventura con Xela. Llevo quince años de pertenecer a la institución”, aseguró.

“La verdad es que me siento muy contento por todos los logros que he alcanzado. También hay cosas negativas, pero pesan más las buenas”, indicó.





Los títulos con Xelajú en el 2007 y 2012

Entre los grandes logros que Julio Estacuy ha logrado con Xelajú MC están los títulos del Torneo Clausura 2007 y Torneo Clausura 2012. Esto marcó, en su momento, su carrera, pues ser campeón con un equipo departamental es complicado.

“Ganar títulos acá en Xela es muy difícil y lo he logrado. Estuve en una Concachampions; jugar esos partidos es muy buena experiencia. También he estado en Selección Nacional”.

“Esos campeonatos representan bastante para mí, es algo muy bonito. Ganar un título (2007) a tan corta edad era fundamental. Ese tipo de cosas le permiten a uno hacer historia acá en Quetzaltenango”.

Sobre la pregunta de cómo encaró su equipo la final de vuelta contra Marquense (2007) con el marcador adverso, tras la derrota 0-1 en el Mario Camposeco, Julio indicó que “al final del partido estábamos muy tristes y dolidos. Le habíamos fallado a nuestra afición que llenó el estadio. Ya analizando con los compañeros sabíamos que todavía podíamos rescatar algo. Ellos (Marquense) podían relajarse por tener el resultado a su favor y por allí les podíamos hacer daño. El equipo se unió bastante y gracias a Dios conseguimos el título”.

“Para mí el profesor Carlos Daniel Jurado es alguien muy importante, pues con él al mando del equipo gané mi primer título (2007). Siempre estaré muy agradecido con el respaldo que me dio durante la época donde dirigió al equipo”.

El retiro

Julio indicó que aún tiene mucho para dar con Xela y no piensa en el retiro. “La verdad es que necesito estar en el equipo y todavía me siento bien para seguir jugando. Tengo mucha ilusión por ganar la sexta luna, el pueblo se lo merece”.

“El Guerrero de los Altos”

El capitán de los lanudos comentó que el apodo de “Guerrero de los Altos” viene del año 2004. “Los compañeros me decían que por mi juventud no podía dar un balón por perdido, tenía que correr por los demás y no debía descansar en el campo. Fue creado dentro del camerino por parte de los entrenadores”, puntualizó.

Por aparte, uno de los capitanes de los “Súper Chivos”comentó que de no haber sido futbolista habría elegido la profesión de mecánico, pues le gusta mucho y antes ya había ejercido esa profesión.

