Previo a su retiro Usain Bolt se lo toma con calma, bromea y habla hasta de Neymar

Londres, Inglaterra. Para variar, Usain Bolt luce sin preocupaciones ni presiones más allá de las que él mismo acostumbra a ponerse sin importar que vive sus últimos días como parte de la élite del atletismo del planeta.

Sonriente y sin perder una sola oportunidad para hacer bromas, el “Rayo” de Jamaica compartió con Publinews Guatemala en la sede del Campeonato Mundial sus sensaciones previo a su participación en las pruebas de 100 y relevos 4×100 metros en las que buscará el broche de oro a una brillante carrera que lo ha llevado a convertirse en una leyenda del deporte.

“Me lo tomo con calma… es un campeonato más”, asegura el velocista, quien durante una conferencia de prensa que ofreció en la capital británica recibió los saludos de los actores Cara Delevigne y Samuel L. Jackson, además de Asafa Powell, campeón mundial en las pruebas de velocidad y compañero de Bolt en los equipos de relevo de su país.

“Es una sensación especial, ha llegado el momento de terminar un ciclo que ha sido muy bueno y me siento orgulloso de las cosas que logré”, explica Bolt quien compartió el que considera será el legado más importante de su carrera que incluye ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos y once en los campeonatos mundiales junto con dos récords mundiales.

“Creo que lo mejor siempre será el haber inspirado a los más jóvenes a tratar de ser mejores, a hacer que alguien se esforzara por ir más lejos de lo que se creía capaz”, comparte.

¿Neymar?

Dentro de las preguntas que le fueron formuladas durante la conferencia a Bolt le mencionaron sobre el posible traspaso del futbolista brasileño Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain por un costo superior a los 200 millones de euros.

“No soy un aficionado al Barcelona y me da lo mismo a qué club vaya… creo que él es uno de los mejores jugadores hoy en día y que el deporte y el futbol son así, para ser el mejor tienes que contar con los mejores, así es que al club que en el que él juegue será uno de ellos”, dijo el atleta quien bromeó sobre su posible paso al futbol profesional luego de su participación en Londres.

“Aún estoy en tiempo, el mercado de pases está abierto… tengo que apurarme”, dijo.

¿Marcha atrás?

“Definitivo que no… este es el final del camino, si las cosas no salen bien, es solamente un Campeonato más y no el fin del mundo, disfruté mucho de lo que logré y me iré con eso para compartirlo con mis hijos y nietos”, dijo Bolt sobre reconsiderar su retiro si no tiene éxito en las pruebas que correrá en el Mundial.

En el cierre, la marca que patrocina al corredor presentó los “spikes” (zapatos para correr en pista) que usará en el estadio Olímpico de Londres, los cuales combinarán los colores lila y dorado, los cuales tienen un significado especial para él.

“El morado es por el color del uniforme que usé en la escuela en Jamaica y el segundo… tú sabes, soy un Chico de Oro”, concluyó.