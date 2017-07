"Pido disculpas yo no soy así", expresó el técnico Gustavo Machaín

El técnico de Municipal, Gustavo Machaín, sacó sus conclusiones sobre la derrota ante Xelajú MC (0-1) en el estreno como campeón y del mal momento que pasó, donde tuvo que gritarle a algunos aficionados que no lo dejaban dirigir, acción por la cual se arrepintió y dijo no volverlo a hacer.

¿Qué análisis te deja el haber iniciado con una derrota el torneo?

Creamos opciones para anotar, los primeros 25 minutos fueron muy buenos para nosotros, pero un accidente del futbol provocó el gol de ellos (Xela) y nos costó el partido, sumado a ello dos buenas intervenciones del portero rival.















Un gol mal anulado, un penalti no marcado y un rival que se dedicó a defender, ¿qué opinión te merece?

Son situaciones que pasan en el futbol y no voy a hablar mal del árbitro, porque no es nuestra forma de trabajar. Nosotros tuvimos oportunidades y nos faltó ser más contundentes, el rival hizo su trabajo a su manera y eso es válido porque al final se quedaron con el resultado y por respeto al rival y a su gente no opino.

Explotaste de enojo en contra de un grupo de aficionados…

Sí, y pido perdón, estuve mal, soy una persona de bien y tranquila y reitero mis disculpas porque yo no soy así. Trataré de que nadie del cuerpo técnico incluyéndome, reaccione de esa manera.

¿Lo hiciste porque ya desde hace tiempo vienen gritándote y colmaron tu paciencia?

No sé si es algo directo en contra de mí, pero lo que no entiendo es que haya algunos aficionados que no me dejan trabajar y se ponen a insultarme.