Elías Enoc Vásquez, cerca de definir su futuro

El defensa nacional Elías Enoc Vásquez, quien se encuentra con un permiso especial para entrenar con el club Comunicaciones, sigue a la espera de poder tener una oportunidad de volver a jugar en el extranjero, aunque no descartó que podría quedarse en el conjunto crema.

Actualmente, Vásquez ya ha tenido platicas con el presidente del conjunto crema, el mexicano Pedro Portilla, quien en los próximos días le estará enviando una propuesta económica y esta sería determinante para que el exjugador del Anzoátegui de Venezuela regrese a la que siempre ha considerado su casa.

Lee también: Elías Enoc Vásquez: “A Anzoátegui no volveré”

A la espera

En cuanto a la deuda que su exequipo en Venezuela aún le tiene, el seleccionado nacional lo ha dejado a cargo de su abogada y de la AFG que le brinda la asesoría respectiva para poder solventar su situación.

“Ese tema está en manos de mi abogada y de Carlos Figueroa (presidente de la AFG), quienes me están asesorando, yo ya no tengo mucho que hacer solo esperar que se cumpla el proceso para que me paguen lo que me deben. Estoy trabajando fuerte para volver a estar activo, ya no tengo ningún tipo de relación el Deportivo Anzoátegui solo la deuda que tienen”, puntualizó.