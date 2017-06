Elías Enoc Vásquez: "A Anzoátegui no volveré"

Elías Enoc Vásquez se encuentra en Guatemala, el defensa está de vacaciones disfrutando de su familia y a la espera de una buena oportunidad para vincularse a un equipo, luego de haber salido del Deportivo Anzoátegui, de Venezuela, club que le adeuda siete meses de salario.

Vásquez recibió a Publinews en la cancha de futbol de la colonia Primero de Julio en la que dio sus primeros pasos como futbolista.

¿Cómo terminó tu relación con tu equipo en Venezuela?

Yo terminé bien, cumplí con mi trabajo y me entregué como siempre lo he hecho, ellos no tanto porque me quedaron debiendo siete meses de salario.

¿Cómo sobreviviste sin recibir tu sueldo?

Es complicado, tuve que vender algunas cosas y tocar parte de mis ahorros para poder sobrevivir; no solo yo, sino mi familia también.

¿Qué piensas hacer al respecto?

Gracias a Dios tengo el apoyo y el respaldo de la AFG, y el presidente Carlos Figueroa me está asesorando para pelear mi dinero por medio de una demanda.

¿Volverás a Venezuela?

A Anzoátegui no volveré, dejé las puertas abiertas en Venezuela, donde espero concretar algo con otro equipo.

¿Has tenido ofertas en Guatemala?

Algunos equipos me hablaron pero no se llegó a nada en concreto, vamos a esperar y a estudiar qué nos conviene más.

¿Comunicaciones es una opción?

No lo sé, hasta el momento no he tenido contacto con nadie de la directiva.

¿Tu prioridad es seguir en el extranjero?

Sí, estoy viendo algunas opciones en Estados Unidos y en México, pero no puedo descartar que jugaría aquí (Liga Nacional). Por ahora quiero aprovechar el tiempo para disfrutar a mi familia.

Sus equipos

Elías Vásquez se formó en Comunicaciones, club con el que debutó en la Liga Nacional. Fue capitán de la Selección Sub-20 que jugó el Mundial de Colombia en 2011. Su primera experiencia en el extranjero fue en Dorados de Sinaloa, México, y luego en el Real Salt Lake de la MLS. Su último equipo fue el Anzoátegui de Venezuela.