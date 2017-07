¡Primer clásico Real Madrid ante Barcelona en Estados Unidos!

Como parte de la pretemporada de ambos equipos, Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán el próximo sábado 29 de julio, en una nueva edición del superclásico español, esta vez por la International Champions Cup 2017, a jugarse en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Este será el primer duelo entre estos populares equipos del futbol español que se dispute en tierras estadounidenses, lo que ha generado mucha expectativa entre sus seguidores que habitan en dicho país del Norteamérica.

Join us at Casa Clasico this Fri & Sat at @BayfrontParkMIA! You won't want to miss this FREE fan festival! Info: https://t.co/uCRCBQEWIF pic.twitter.com/llDP56U8D6

— Int Champions Cup (@IntChampionsCup) July 26, 2017