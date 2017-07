Djokovic ya no jugará en el resto del año por una lesión

El tenista serbio, Novak Djokovic, anunció el miércoles que descansará el resto del año, lo que significa que se perderá el Abierto de Estados Unidos y pondrá fin a su racha de jugar en 51 torneos de Grand Slam consecutivos.

“Lo más importante para mí es recuperarme, poder jugar sin lesiones durante el mayor tiempo posible, competir en el deporte que me ha dado tanto, el deporte que amo”, dijo Djokovic. “Por supuesto que quiero volver a ganar, ganar trofeos. Pero este no es el momento de hablar sobre eso. Ahora mismo, estoy concentrado en mi recuperación”.

