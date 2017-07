OFICIAL. 'Chicharito' Hernández ya tiene nuevo equipo en Europa

Tras dos temporadas defendiendo los colores del Bayer Leverkusen, el delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández cambia Alemania por Inglaterra para unirse a las filas del West Ham.

El ariete de 29 años vuelve a la Premier League, competición en la que ya destacó con la elástica del Manchester United, tras jugar la Copa Confederaciones con su selección, donde obtuvo el cuarto lugar.

El West Ham anunció el acuerdo en sus redes sociales, informando que el jugador viajará a Londres en los próximos días para pasar el respectivo reconocimiento médico y firmar su contrato.

“El West Ham y el Bayer Leverkusen han acordado los términos para la transferencia de Javier Hernández al London Stadium. El ex delantero del Manchester United y del Real Madrid viajará a Londres en los próximos días para pasar el reconocimiento médico con los Hammers“, escribió el club inglés en un comunicado publicado en su sitio web.

A deal has been agreed for @CH14_https://t.co/6oTXPx6VTr

— West Ham United (@WestHamUtd) July 20, 2017