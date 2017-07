VIDEO. Al mejor estilo de Luis Suárez salvadoreño muerde a Jozy Altidore

Cólera, frustración o ansiedad, quién sabe cuáles fueron los motivos que impulsaron al jugador de la Selección de El Salvador a realizar tal agresión en la Copa Oro, lo cierto es que Jozy Altidore se llevó la peor parte.

Y es que el defensa salvadoreño Henry Romero estaba encargado de marcar al delantero del combinado de las “barras y las estrellas”, pero en un tiro de esquina perdió el control, y al mejor estilo de Luis Suárez, pensó que no tenía más opción que morder a su oponente.

The #USMNT is bound for Dallas…

Look out for Round 2, @jozyaltidore… 🦈 🦈 🦈 pic.twitter.com/XMsUagvXVi

— U.S. Soccer (@ussoccer) July 20, 2017