¡Orgullo Nacional! Dalia Soberanis conmueve con desfile en Juegos Mundiales

La patinadora guatemalteca Dalia Soberanis causó gran emoción este jueves cuando hondeó la bandera azul y blanco en los Juegos Mundiales que se llevan a cabo en Polonia.

Dalia, la máxima exponente del patinaje por este país, es la única que portará los colores azul y blanco en la competencia que reúne a los mejores del mundo en este deporte.

Amazing moment at the opening ceremony of the #TWG2017 number 3 #teampoland #airsports pic.twitter.com/r7E6wvI9Qa

— FAI (@airsports_fai) July 20, 2017