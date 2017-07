VIDEO. El suizo Roger Federer agranda su leyenda en Wimbledon

Roger Federer, siete veces campeón de Wimbledon, se clasificó para su undécima final en la hierba del emblemático torneo londinense, gracias a su victoria este viernes en semifinales sobre el checo Tomas Berdych (15 del mundo) en tres sets, por 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) y 6-4.

Federer, número 5 mundial, aspirará a un título 19 del Grand Slam, con lo que ampliaría su récord, y lo hará el domingo en la final contra el croata Marin Cilic (sexto en el ranquin ATP), que eliminó al estadounidense Sam Querrey por 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/3) y 7-5.

En caso de ser campeón el domingo, Federer establecería además un récord de títulos en Wimbledon, rompiendo la igualdad a 7 que mantiene ahora en el palmarés con el estadounidense Pete Sampras y con el británico William Renshaw, un jugador de finales del siglo XIX.

Con Rafa Nadal, Andy Murray y Novak Djokovic fuera de las semifinales de Wimbledon este año, todas las miradas se dirigían hacia Federer, que ha quedado como gran favorito y que no continúa con paso firme, sin perder un set. Ahora está a un único paso de triunfar, cinco años después de su último título en el All England Club, en su jardín favorito.

Con casi 36 años (los cumplirá el 8 de agosto), Federer está viviendo un resurgir impresionante en 2017. Fue el gran protagonista de la primera parte del año, con sus títulos en el Abierto de Australia y en dos Masters 1000 (Indian Wells y Miami).

Luego se tomó un respiro apartándose de la temporada sobre tierra batida, Roland Garros incluido, y ha llegado “fresco”, según cuenta, a este reto de Wimbledon.

