El Arsenal cierra el fichaje más caro de su historia

El Arsenal confirmó finalmente el fichaje del atacante francés Alexandre Lacazette, proveniente del Olympique Lyon, quien llega al club por una cantidad récord para el club inglés: 60 millones de euros.

El monto del traspaso supera los 50 millones de euros que los ‘Gunners‘ pagaron al Real Madrid en 2013 para hacerse con los servicios del alemán Mesut Özil.

El comunicado emitido por el club francés no precisa la duración del contrato que firmará Lacazette, pero el Arsenal habla en su sitio web de “un contrato de larga duración“.

Finally, it’s the news you’ve all been waiting for#LacaNewSigninghttps://t.co/hChokRNpc1

— Arsenal FC (@Arsenal) July 5, 2017