VIDEO. Ian Rodríguez conquista el podio de la Fórmula 4 en Italia

El joven piloto guatemalteco Ian Rodríguez sigue obteniendo triunfos en la Fórmula 4 de Italia, fruto de su esfuerzo y constancia en aquel país europeo.

Esta vez, Rodríguez dominó en el Autódromo Vallelunga, y fue premiado en el podio con el primer lugar, donde se le pudo observar portando la bandera guatemalteca y cantar el Himno Nacional.

El corredor guatemalteco compartió este triunfo con sus seguidores en su página oficial de Facebook con la leyenda:

Rodríguez conquistó la pista con un tiempo de 30 minutos, 43 segundos y 302 centésimas en la carrera 1 de la tercera fecha de la F4 Italiana. Partió desde la posición 3 de la parrilla de salida.

El guatemalteco también compartió la foto de su equipo DRZ Benelli Formula, tras el triunfo conseguido ayer

En la carrera realizada este domingo, Ian Rodríguez culminó en la sexta posición saliendo desde la octava. Sufrió un choque y eso no permitió que continuara su participación en esta jornada.

Por otra parte, el hábil guatemalteco con el bólido hizo una reflexión y pide ayuda para poder entrenar más y cada día ser mejores, según sus palabras en Facebook.

Le he pedido mucho a Dios encontrar una empresa que esté en Guatemala y que también me apoye (nacional o internacional), pero al momento no lo he conseguido. No estamos pidiendo mucho”, escribió Ian.