El Manchester United confirma el fichaje de un central

Su nombre había estado ligado al cuadro inglés desde hace varias semanas, pero este miércoles se hizo oficial. El Manchester United confirmó finalmente el fichaje del central sueco Victor Lindelöf, procedente del Benfica, por una cantidad cercana a los 35 millones de euros.

El defensor era una petición expresa del técnico José Mourinho, a quien siguió muy durante su trayectoria como uno de los pilares del campeón de la liga portuguesa. Lindelöf llegó al Benfica en 2012 y ganó tres ligas y dos copas.

“Victor es un joven jugador muy talentoso (…) Tiene un gran futuro en el United“, declaró Mourinho.

Por su parte, el zaguero sueco se mostró contento de dar un giro a su carrera y fichar por uno de los clubes más importantes del continente europeo.

“Estoy contento de poder unirme al Manchester United (…) Pasé excelentes momentos en el Benfica y he aprendido mucho. Pero estoy impaciente por jugar en la Premier League, en Old Trafford y a las órdenes de José Mourinho“, dijo el jugador en declaraciones publicadas en el sitio web del club inglés.

"When the opportunity came to sign for #MUFC it was a very easy decision." – Victor Lindelof #HejVictor pic.twitter.com/qhajzJSREK

— Manchester United (@ManUtd) June 14, 2017